Interesse an Glasfaseranschluss ist in Wörleschwang gering

Der Glasfaserausbau im Zusmarshauser Ortsteil Wörleschwang beginnt. Doch viele Bewohner haben sich gar nicht dafür angemeldet.

Jetzt geht es auch in Wörleschwang los. Am Montag, 18. März, soll hier der Glasfaserausbau beginnen. Einzelheiten haben Erster Bürgermeister Bernhard Uhl, Vertreter der Marktgemeinde, die Telekom und die ausführende Firma im Rathaus in Zusmarshausen schon besprochen.

Mit dem Baubeginn wird die ausführende Firma zeitnah die ersten Privatgrundstücke in Wörleschwang, die einen Glasfaseranschluss beauftragt haben, in Absprache mit den Eigentümern auskunden und den Leitungsweg für die neue Glasfaserleitung festlegen.

Noch ist ein kostenloser Anschluss in Wörleschwang möglich

Für Interessenten, die sich noch nicht für einen Glasfaseranschluss entschieden haben, besteht weiterhin die Möglichkeit, mit einem Auftrag den Anschluss zu bestellen. Die Firmen können im Internet über www.telekom.de/glasfaser oder über die bekannten Vertriebswege beauftragt werden.

Im Ortsteil Wörleschwang wurde immer wieder über die schlechte Internetverbindung geschimpft. Jetzt steht hier der Breitbandausbau an, allerdings ist die Registrierungsquote viel zu niedrig, wie es von der Marktgemeinde heißt. Ein kostenloser FTTH-Hausanschluss könne nur dann realisiert werden, wenn er jetzt von den Eigentümern beauftragt wird. Deswegen bittet die Marktgemeinde die Bewohner aus Wörleschwang, unverzüglich eine Registrierung bei der Telekom vorzunehmen.

Glasfaseranschluss: Bürgermeister wirbt für "einmalige Gelegenheit"

Die beiden Wörleschwanger Gemeinderäte Felix Wörle und Michael Tartsch wollen die Bürgerinnen und Bürger Wörleschwangs jetzt persönlich ansprechen und auf die Möglichkeit der Registrierung und den kostenfreien Anschluss hinweisen. Bürgermeister Bernhard Uhl sagte dazu: "Das ist eine einmalige Gelegenheit, einen kostenlosen Anschluss zu bekommen". (AZ)