Kochen für den guten Zweck in der Posthalterei in Zusmarshausen

Mit Kochlöffeln bewaffnet haben EU-Politiker und Kandidaten für die Kartei der Not in der Alten Posthalterei in Zusmarshausen Spenden gesammelt.

Am Europatag wurde in der historischen Atmosphäre der Alten Posthalterei in Zusmarshausen ein besonderes Ereignis zelebriert: Prominente Persönlichkeiten aus Politik und Gastronomie schlüpften in die Rolle der Köche, um für einen guten Zweck zu kochen. Die Mitglieder des Europäischen Parlaments Markus Ferber ( CSU) und Kandidat Matthias Fink (CSU) übernahmen gemeinsam den Kochlöffel und verwöhnten zahlreiche Gäste mit einem exquisiten Menü.

Die Veranstaltung erfreute sich großer Beliebtheit, und die anwesenden Gäste, darunter auch Zusmarshausens Bürgermeister Bernhard Uhl und seine Gattin, genossen nicht nur die kulinarischen Köstlichkeiten, sondern auch die Atmosphäre. Unter der fachkundigen Anleitung der beiden Parlamentarier entstand ein Europa-Menü, das gemeinsam mit den erfahrenen Köchen der Posthalterei kreiert wurde. Als besonderer Gast fungierte Fëllanza Podrimja, die als Beraterin des Premierministers Albin Kurti tätig ist und wertvolle Inputs beisteuerte.

Nicht nur das Essen war gut in der Alten Posthalterei

Die Besafoundation, eine gemeinnützige Wirtschafts-Organisation, war ebenfalls Teil des Events. Ihr Engagement und ihre Unterstützung trugen maßgeblich zum Erfolg der Veranstaltung bei, wie die Organisatoren erklärten. Das Highlight des Abends war neben dem kulinarischen Erlebnis aber vor allem das Ergebnis der Veranstaltung.

So konnte im Laufe des Abends ein beeindruckender Betrag von 1500 Euro zugunsten der Kartei der Not gesammelt werden. Das Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen unterstützt seit vielen Jahren Menschen, die unschuldig in Not geraten sind. Die Freude war groß, als der Wirt der Alten Posthalterei, Ilir Seferi, weitere 500 Euro beisteuerte, um die Arbeit der Kartei der Not zu unterstützen. Die Veranstaltung zeigte, wie Gemeinschaftssinn und kulinarische Genüsse Hand in Hand gehen können, um Gutes zu bewirken. (AZ)