Lkw-Brand bei Zusmarshausen: A8 Richtung Stuttgart stundenlang gesperrt

Am Montag brannte ein Lkw auf der A8 zwischen Zusmarshausen und Burgau. Die Autobahn war bis zum Abend gesperrt, die Bergungsarbeiten sind aufwendig.

Vollbrand auf der Autobahn: Ein Lastwagen auf der A8 steht am Montagabend gegen 17 Uhr in Flammen. Wie die Polizei mitteilt, geriet das Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Zusmarshausen und Burgau in Brand. Die Autobahn ist aktuell in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Gegen 20.30 Uhr hatte sich der Stau weitgehend aufgelöst, der Verkehr auf der Umleitungsstrecke läuft nach Polizeiangaben flüssig.

Stau auf der A8 wegen brennendem Lkw bei Zusmarshausen

In Richtung München war lediglich der linke Fahrstreifen gesperrt, laut Polizei kam es dabei nur zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen. Er wurde gegen 18.30 Uhr wieder freigegeben. Allerdings wird die Vollsperrung in Richtung Stuttgart wohl noch bis in die späten Abendstunden andauern (Stand 20.30 Uhr).

Der Auflieger eines Sattelzugs steht am Montagabend auf der A8 bei Zusmarshausen in Flammen. Foto: Marcus Merk

Nach Angaben der Polizei gibt es keine Verletzten. Bislang ist unklar, weshalb der Lastwagen in Brand geriet. Das Fahrzeug aus Rumänien hatte laut Polizei etwa 35 Tonnen Kunststoffgranulat geladen. Das Material ist offenbar nur schwer zu löschen. Der Auflieger brannte komplett aus, teilt die Polizei mit. Zuvor konnte der Fahrer sein Fahrzeug vom Auflieger abkoppeln, wodurch dieses nicht beschädigt wurde. Über der Autobahn war eine große, schwarze Rauchwolke zu sehen.

Die Löscharbeiten sind laut Polizei weitgehend abgeschlossen. Dennoch ist die Feuerwehr weiter vor Ort, immer wieder entzünden sich Glutnester im Granulat. Parallel laufen die Aufräumarbeiten, ein Abschleppfahrzeug ist unterwegs. Wie hoch der Sachschaden an Auflieger und Fahrbahn ist, muss noch ermittelt werden.