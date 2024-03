Lkw-Fahrer ohne Fahrerkarte, aber mit Haftbefehl auf der A8 unterwegs

Nach einer Kontrolle auf der Autobahn bei Zusmarshausen wird ein Lastwagenfahrer verhaftet. Was ist passiert?

Festnahme nach einer Kontrolle auf der A8: Gegen 9 Uhr hielt ein Streifenteam der Verkehrspolizei Augsburg am Donnerstag einen Sattelzug im Bereich der anschlussstelle Zusmarshausen an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer die Fahrerkarte einer anderen Person missbräuchlich verwendete. Auch am Fahrzeug war nicht alles in Ordnung: Die Bremse war defekt, was gerade bei einem Sattelzug mit entsprechendem Gewicht gefährlich werden kann.

Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass gegen den 50-jährigen Fahrer ein internationaler Haftbefehl vorlag. Er wurde deshalb durch die Einsatzkräfte verhaftet und in den Polizeiarrest gebracht. Gegen den 50-Jährigen wird nun unter anderem wegen Fälschung beweiserheblicher Daten ermittelt. (kinp)