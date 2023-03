Mann achtet nicht auf Verkehr: Auffahrunfall

Ein Fahrfehler hat am Freitag in Zusmarshausen zu einem Unfall geführt. Es gab keine Verletzten.

Nicht auf den Verkehr geachtet, so die Einschätzung der Polizei, hat am Freitagmittag um 12.10 Uhr, ein 32 Jahre alter Autofahrer. Er war auf der Wertinger Straße in Zusmarshausen hinter dem Wagen einer 56 Jahre alten Fahrerin ortsauswärts unterwegs. Als diese verkehrsbedingt bremsen musste, bemerkte der Mann dies zu spät und fuhr mit seinem Transporter auf den Wagen der Frau auf. Hierbei entstand an dem Transporter ein geschätzter Schaden in Höhe von 1000 Euro und am Auto in Höhe von rund 5000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (jah)

Lesen Sie dazu auch