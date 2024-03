Mann nimmt einem anderen die Vorfahrt: Unfall am Marktplatz

In Zusmarshausen kommt es zu einem Unfall. Wer die Schuld trägt, ist für die Polizei eindeutig.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr am späten Freitagnachmittag ein 32-jähriger Fahrer mit seinem Wagen auf der Ulmer Straße in Zusmarshausen in östlicher Richtung. Hierbei übersah er an der Einmündung zum Marktplatz einen 19-jährigen Fahrer mit seinem Wagen, der dort in südlicher Richtung unterwegs und vorfahrtsberechtigt war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro, der Wagen des 19-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (jah)

