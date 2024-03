Mit Tempo 200: Mann ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss auf der A8

Am Donnerstagnachmittag stoppt die Polizei einen Porsche-Fahrer auf der Autobahn bei Zusmarshausen. Dieser fährt ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss.

Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag auf der A8 bei Zusmarshausen einen Mann in einem Porsche gestoppt. Wie die Beamten mitteilen, fiel der Wagen, der mit geschätzt 200 Stundenkilometern Richtung Stuttgart unterwegs war, einem Streifenteam auf. Im Bereich Streitheimer Forst stoppten die Polizisten das Auto. Darin fanden sie bei der anschließenden Kontrolle geringe Mengen Haschisch. Ein Test vor Ort bestätigte, dass der 28-jährige Fahrer Drogen genommen hatte. Auch einen Führerschein hat der Mann nicht. Gegen wird daher nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogeneinwirkung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittel ermittelt. Außerdem musste der 28-Jährige eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1000 Euro bezahlen, da er einen Wohnsitz im Ausland hat. (jlü)