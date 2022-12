Zusmarshausen

vor 47 Min.

Ohne ihn wäre die Nazi-Rüstungsfabrik im Wald Geheimsache geblieben

Plus Hans-Peter Englbrecht begleitet die Spurensuche im Wald bei Zusmarshausen von Anfang an. Dafür und für viele weitere ehrenamtliche Verdienste erhält er den Silberdistel-Preis unserer Redaktion.

Von Philipp Kinne Artikel anhören Shape

Es war die Bemerkung eines Schülers, die alles in Rollen brachte. "Da draußen im Wald, da sind so Betonteile", sagte der Achtklässler im Geschichtsunterricht von Hans-Peter Englbrecht aus Zusmarshausen (Landkreis Augsburg). Von den rätselhaften Betonteilen hatte Englbrecht noch nie gehört. Am Wandertag ging es mit der Klasse in den Wald, nahe der Autobahn A8. Dort befand sich früher das geheime Waldwerk Kuno. Heute hält der 74-Jährige Vorträge über die ehemalige Rüstungsfabrik der Nazis.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

