Zusmarshausen

vor 3 Min.

Mit Blaulicht auf der A8 unterwegs? Autofahrer steht vor Gericht

Plus Als ein Porschefahrer über die A8 bei Zusmarshausen rast, taucht im Rückspiegel ein Landrover mit einer Art Blaulicht auf. Nun landet der Fall vor Gericht.

Von Philipp Kinne

Mit weit über 200 Kilometern pro Stunde rast ein Porschefahrer über die A8 in Richtung Stuttgart. Auf Höhe Zusmarshausen taucht hinter ihm plötzlich ein Landrover auf. Während der Wagen immer näher kommt, erkennt der Porschefahrer im Rückspiegel ein Blaulicht. Er fährt zur Seite, lässt den Landrover überholen und ruft die echte Polizei. Ein Jahr später landet der Fall vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft spricht von Nötigung. Das Gericht sieht das anders – und spricht den Fahrer des Landrovers frei. Was hat es mit dem Blaulicht auf sich?

Autofahrer: "Plötzlich sehe ich hinter mir Blaulicht"

Der Fahrer des Porsche Cayenne mit über 600 PS war zur Verhandlung als Zeuge geladen. Er gab an, dass er an einem Sonntagabend vor über einem Jahr auf dem Weg von Augsburg nach Burgau war. "Ich bin ziemlich zügig gefahren", erinnert sich der Porschefahrer. Durchgängig sei er auf der linken Spur mit etwa 200 bis 250 Kilometern pro Stunde unterwegs gewesen. "Plötzlich sehe ich hinter mir Blaulicht", erinnerte sich der Porschefahrer. Das Licht sei von dem Landrover ausgegangen, der hinter ihm auf der linken Spur fuhr. "Ich dachte mir: komisches Polizeiauto." Denn die Polizei ist für gewöhnlich in anderen Fahrzeugen unterwegs. Weil ihm die Sache kurios vorkam, rief der Mann am Steuer des Porsche anschließend die echte Polizei.

