Sicherheitswacht in Zusmarshausen scheitert knapp

Plus Schon seit Jahren fordert der Zusmarshauser Bürgermeister eine Sicherheitswacht. Doch eine denkbar knappe Mehrheit im Gemeinderat will sie nicht.

Es war ein Thema, dass die Gemüter im Marktrat erhitzte. Emotional diskutierte das Gremium über die Einführung einer Sicherheitswacht. Die ist in Zusmarshausen schon seit Jahren Thema. Bürgermeister Bernhard Uhl wünscht sie sich schon lange. Doch nun entschied sich der Marktrat dagegen. Damit steht fest: Anders als andere Gemeinden bekommt Zusmarshausen überraschend keine Sicherheitswacht.