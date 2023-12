Zusmarshausen

So viel kosten Wasser und Abwasser in Zusmarshausen ab Januar

Wasser wird ab Januar 2024 teurer in Zusmarshausen.

Plus Der Wasserpreis in Zusmarshausen steigt um einen Euro, die Schmutzwassergebühr um 54 Cent pro Kubikmeter. Für die Sanierung der Kläranlage wird eine einmalige Zahlung verlangt.

Von Katja Röderer

Zusmarshausen erhöht die Gebühren für Wasser und Abwasser. Schon zum Jahreswechsel werden die Preise angehoben. Auch die Modernisierung der Kläranlage müssen die Zusmarshauser jetzt bezahlen. Die rund drei Millionen Euro, die von der Marktgemeinde für diese Arbeiten vorgestreckt wurden, sollen möglichst bald wieder in der Gemeindekasse sein.

Dafür müssen die Hauseigentümer jetzt einmalig etwas tiefer in die Tasche greifen. Gegen vier Stimmen aus der FWV-Fraktion beschloss der Marktrat, den Betrag auf ein Mal einzufordern. Das Geld für die Sanierung der Kläranlage soll also nicht über eine Gebührenerhöhung verlangt werden. Hubert Kraus ( CSU) erklärte, dass mit dieser Lösung die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser auf Dauer für alle niedrig gehalten würden und die Marktgemeinde das Geld schnell wieder für andere Projekte in die Hand nehmen könne. Auch die Eigentümer von unbebauten Grundstücken werden zur Kasse gebeten.

