Startschuss für die Kleeblattläufe in Zusmarshausen

Etwa 50 Sportler nehmen am Kleeblattlauf in Zusmarshausen teil. Neben gesunder Bewegung an der frischen Luft geht es auch um die gute Sache.

An die 50 Nordic-Walking-Läufer gingen jetzt bei optimalem Laufwetter am Horn in Zusmarshausen beim ersten Kleeblattlauf der Saison an den Start. Stefan Vogg begrüßte im Namen des TSV Zusmarshausen neben den Läufern auch die stellvertretende Sportbeauftragte des Landratsamtes Augsburg, Birgit Riegel, und den stellvertretenden Landrat Hubert Kraus. Das Projekt des Naturparkvereins des Landkreises Augsburg und der örtlichen Sportvereine zur Gesundheitsvorsorge wäre, wie auch in Zusmarshausen, ohne die vielen fleißigen und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, nicht möglich, wie es hieß.

Zwei Waldstrecken gab es für die Nordic Walker

Um die motivierten Nordic Walker und Wanderbegeisterten auf die Strecken zu schicken, erläuterte Stefan Vogg kurz die zwei reizvollen Waldstrecken. Wie jedes Jahr war auch die Rot-Kreuz-Bereitschaft Zusmarshausen vor Ort, um ihren Dienst bei der Veranstaltung abzuleisten. Obwohl sie nicht gebraucht wurden, waren die Organisatoren froh um den Einsatz der Helfer und das Gefühl der Sicherheit während der Veranstaltung. Auf den Strecken wurden die Teilnehmer an einer Station mit Getränken versorgt.

Nachdem die beiden Touren geschafft waren, stand für die Sportlerinnen und Sportler Kaffee und selbst gemachter Kuchen für einen gemütlichen Plausch bereit. Den Läuferinnen und Läufern gefiel die Verknüpfung zwischen gesundem Sport an der frischen Waldluft und der freiwilligen Spende zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung. Weitere Läufe in Deuringen, Anhausen, Gablingen und Neusäß stehen noch aus. Auch hier kann gespendet werden. Den Organisatoren in Zusmarshausen wurde schon jetzt ein großes Lob für die Veranstaltung und für die traumhaften Waldwege ausgesprochen. (AZ)