Steinekircher Lagerhaus ist jetzt bereit fürs große Schützenfest

Im Juni will der Steinekricher Schützenverein 1899 sein 125. Jubiläum feiern. Bis dahin sollte die Fassade des Vereinslagers modernisiert werden.

Im Juni will der Steinekircher Schützenverein 1899 sein 125-jähriges Bestehen feiern. Doch zum feierlichen, großen Schützenfest im Ort wollte die Fassade des Lagerhauses nicht so recht passen. Sie war schlicht in die Jahre gekommen. Das Lagerhaus dient als Erweiterung des Feuerwehrhauses und als Vereinslager.

Um die Fassade des Gebäudes wieder herzurichten, hat die Dorfgemeinschaft mit den örtlichen Vereinen nun selbst Hand angelegt und den Südgiebel des Lagerhauses mit neuen Lärchenbrettern versehen. Die bisherige Holzverkleidung wurde entsorgt, da sie stark verwittert war. Die Kosten für die Lärchendielen hat die Marktgemeinde übernommen. Die Arbeit wurde ausschließlich von den Steinekirchern selbst erledigt. Der Verantwortliche Simon Steinebacher freute sich: „So sind die Steinekircher einfach: wenn es drauf ankommt, helfen alle zusammen“. Bürgermeister und Schirmherr Bernhard Uhl sagte: „Bei einem Festwochenende mit vielen Gästen müssen frühzeitig die Arbeiten beginnen. Nur mit einem intakten Verein und einer Dorfgemeinschaft, die zusammenhilft, können diese drei Tage mit großem Programm gestemmt werden“. Jetzt ist das Gebäude bereit für den großen Schützenumzug zum 125. Jubiläum des Vereins. (AZ)