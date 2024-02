Unbekannte rauben 36-Jährigen in Zusmarshausen aus

Zwei Unbekannte haben am Freitagabend einen Mann in Zusmarshausen ausgeraubt. Laut Polizei kam das Opfer mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Ein 36-Jähriger ist am Freitagabend in Zusmarshausen ausgeraubt worden. Das berichtet die Polizei. Demnach war der Mann gegen 18.30 Uhr in der Wertinger Straße unterwegs. Zwischen einer Tankstelle und einem Supermarkt wurde er von zwei bislang unbekannten Männern körperlich angegriffen. Die beiden Täter klauten laut Polizei das Handy des 36-Jährigen, der mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. (kinp)