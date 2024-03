Unbekannte schlagen auf Scheibe eines Autos ein

Der Wagen war in der Zusamstraße in Zusmarshausen geparkt. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Zwischen dem späten Donnerstagnachmittag und Freitagmittag schlug ein bislang unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin an mehreren Stellen mit einem unbekannten Gegenstand auf die Windschutzscheibe eines Autos ein, die dadurch beschädigt wurde. Der Wagen der Marke Skoda war im Tatzeitraum in der Zusamstraße in Zusmarshausen geparkt. Zeugen, welche Angaben zum Tathergang machen können, können sich bei der Polizei in Zusmarshausen unter Telefon 08291/1890-0 melden. (jah)

