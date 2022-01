Unbekannter fährt in Zusmarshausen gegen geparkten BMW: Zeugen gesucht

Ein 47-Jähriger parkt seinen grauen BMW in Zusmarshausen. Als er zurückkommt, bemerkt er den Schaden in Höhe von 1500 Euro. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Eine Unfallflucht hat es in Zusmarshausen in der Straße Am Wasserberg gegeben. Ein 47-Jähriger hatte dort am Dienstag um 13.30 Uhr seinen grauen BMW der Siebener-Reihe geparkt.

Als der Mann gegen Mitternacht wieder losfahren wollte, bemerkte er den Schaden an seinem Auto. Vermutlich mit einem größeren Fahrzeug ist laut Polizei ein Unbekannter gegen den geparkten Wagen gestoßen und verursachte so einen Schaden von rund 1500 Euro. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 melden. (thia)