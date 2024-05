Unbekannter fährt Spiegel ab und flüchtet

Die Polizei berichtet von einer Unfallflucht in Lauterbrunn. Es werden Zeugen gesucht.

Nach einem Fall von Unfallflucht in Lauterbrunn sucht die Polizei nach Zeugen. Demnach wurde am Montag gegen 22.30 Uhr der Außenspiegel eines blauen Opel Corsa in der Hauptstraße abgefahren. Der Verursacher flüchtete laut Polizei. Durch den Unfall hinterließ der Verursacher offenbar eine Außenspiegelklappe seines schwarzen BMW. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich der bei der Polizei in Zusmarshausen zu melden. Telefon: 08291/1890-0. (kinp)