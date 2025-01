Unbekannter montiert Scheinwerfer von Lastwagen ab

Die Scheinwerfer zweier Sattelzugmaschinen sind von einem Unbekannten in Zusmarshausen abmontiert und gestohlen worden. Laut Polizei ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Freitag und Montag. Die Fahrzeuge standen in der Dammstraße. Von einem Fahrzeug wurden vier Arbeitsscheinwerfer entwendet. Vom anderen Fahrzeug die beiden Rückscheinwerfer. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)

Philipp Kinne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Scheinwerfer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sattelzugmaschine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis