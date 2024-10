Wie die Polizei Zusmarshausen meldet, wurde ein Auto auf dem Pendlerparkplatz in der Rothseestraße in Zusmarshausen vorsätzlich mit dem Schriftzug „SWAN“ (oder ähnlich) verkratzt. Der entstandene Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Am Montag wurde der Vorfall, der sich zwischen Montag, 21. Oktober, und Freitag, 25. Oktober, ereignete, zur Anzeige gebracht. (AZ)

