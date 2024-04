Unfall an der Tankstelle in Zusmarshausen

Als ein Autofahrer nach dem Tanken in Zusmarshausen auf die Wertinger Straße abbiegen möchte, kommt es zu einem Unfall.

Ein Unfall ereignete sich am Montag gegen 11.20 Uhr an der Tankstelle in Zusmarshausen. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 47-jähriger Autofahrer nach dem Tanken nach links in die Wertinger Straße abbiegen. Dabei übersah er offenbar das Auto eines 42-Jährigen. Die beiden Fahrzeugen streiften sich, wodurch ein geringer Sachschaden entstand. Verletzt wurde laut Polizei niemand. (kinp)