Unfall beim Ausparken vor Metzgerei in Zusmarshausen

Als eine 83-Jährige aus einer Parkbucht in Zusmarshausen ausparken möchte, kommt es zu einem Unfall. Verletzt wird zum Glück niemand.

Zu einem Unfall beim Ausparken kam es am Donnerstag gegen 9.45 Uhr in Zusmarshausen. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 83-Jährige aus einer Parkbucht vor einer Metzgerei in der Wertinger Straße ausparken. In diesem Moment kam eine 50-jährige Autofahrerin, die das offenbar nicht bemerkte. Aufgrund eines Missverständnisses fuhren beide Frauen gleichzeitig wieder an und es kam zum Unfall. Dabei entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. (kinp)