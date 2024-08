Unfall zwischen Motorrad und Laster in Zusmarshausen

Weil es widersprüchliche Angaben zu einem Unfall in Zusmarshausen gibt, sucht die Polizei nach Zeugen. Fest steht, dass es am Mittwoch gegen 17.15 Uhr einen Unfall zwischen einem Motorrad und einem Laster kam. Der Lastwagen wollte laut Polizei nach links von der Wertinger Straße auf den Parkplatz des Lidl-Supermarkts abbiegen. Der Motorradfahrer behauptet laut Polizei, dass der Laster zu weit an der Einfahrt vorbegefahren sei und deshalb den Rückwärtsgang eingelgt und zurück gefahren sei. Unfallzeugen, welche Beobachtungen zum genauen Unfallhergang gemacht haben, mögen sich bei der Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291-18900 melden. Der Sachschaden wird mit rund 2000 Euro angegeben. (kinp)