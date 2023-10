Zusmarshausen

12:10 Uhr

Verkehrsunfall am Marktplatz in Zusmarshausen

Die Polizei berichtet von einem Verkehrsunfall am Marktplatz in Zusmarshausen.

Als ein 82-Jähriger am Sonntagmittag am Marktplatz in Zusmarshausen abbiegen will, übersieht er ein Auto und es kommt zum Unfall.

Zu einem Unfall ist es am Sonntag gegen 14 Uhr an der Kreuzung am Marktplatz in Zusmarshausen gekommen. Das berichtet die Polizei. Demnach wollte ein 82-Jähriger mit seinem Opel Astra von der Schulstraße aus nach rechts in den Marktplatz einbiegen. Dabei übersah er das Auto einer 20-Jährigen, die auf dem vorfahrtsberechtigten Marktplatz in Richtung Posthalterei fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 1300 Euro. Verletzt wurde niemand. (kinp)

