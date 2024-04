Verursacherin kehrt zum Unfallort zurück

Als die Polizei einen Unfall mit Fahrerflucht aufnehmen will, kehrt die Verursacherin zurück. Bei ihr fällt den Beamten etwas auf.

Einsatz am Freitagabend für die Beamten der Polizei in Zusmarshausen: Sie waren gegen 18.20 Uhr zu einem Unfall mit Unfallflucht in Zusmarshausen im Bereich des Rosenweges gerufen worden. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie ein Auto beim Ausparken gegen einen anderen Wagen stieß und diesen beschädigte. Die Fahrerin fuhr laut der Zeugin weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Als die Polizei gegen 19 Uhr den Unfall vor Ort aufnahm, kam die 42-jährige Fahrerin mit ihrem Auto zum Unfallort zurück. Sie befand sich auf einer Besuchs- und Einkaufsfahrt. Bei der Kontrolle der Unfallverursacherin wurde dann durch die Polizeibeamten deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von über einem Promille. Sie wurde zur Polizeiinspektion Zusmarshausen mitgenommen, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Unfallflucht. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen betrug rund 2.900 Euro. (jah)

