Zusmarshausen

vor 32 Min.

Was der neue Pächter mit der Alten Posthalterei in Zusmarshausen vorhat

Plus Ilir Seferi will aus der Alten Posthalterei ein Gasthaus für jedermann machen. Wer noch einen alten Gutschein hat, sollte jetzt schnell sein.

Von Katja Röderer Artikel anhören Shape

"Dahoim" steht auf der dunkelblauen Schürze von Patrick Lorenz. Hinter einer riesigen Fensterscheibe zur Küche flambiert er gerade appetitliche Häppchen für die Gäste der Alten Posthalterei. Der Trubel im Gästebereich nebenan bringt den jungen Mann in der Küche nicht aus der Ruhe. In Trachten und andere feine Stoffe gekleidet trudeln die Gäste an diesem Abend im Restaurant des Gasthauses ein. Sie alle wollen dabei sein, wenn Ilir Seferi feierlich die Alte Posthalterei in Zusmarshausen übernimmt. Der neue Wirt weiß genau, was er mit dem alten Haus vorhat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

