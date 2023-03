Abgeschnitten von der Außenwelt: Wörleschwanger Firmen haben Existenzangst

Plus Immer wieder bricht die Verbindung zum Internet ab, oft tagelang. Im Zusmarshauser Ortsteil sitzt der Frust tief. Ein Besuch in einem Dorf, in dem sich viele abgehängt fühlen.

Ein Wirt ohne Kasse, Firmen ohne Telefon, Maschinen, die stillstehen – es gibt Tage, da ist Wörleschwang wie von der Außenwelt abgeschnitten. Mal sind es fünf Tage am Stück, mal nur einer, mal vergeht eine ganze Woche, in welcher der Zusmarshauser Ortsteil praktisch ohne Internet ist. Mit jedem Ausfall steigt der Frust und auch der finanzielle Schaden.

Ohne Internet bleibt die Wirtschaft leer, klagt ein Wirt

Anekdoten darüber, welche Folgen die schlechte Verbindung zum Internet in Wörleschwang hat, können sie hier alle erzählen. Da ist zum Beispiel der Wirt Gerhard Demharter. "Ohne Internet geht unser Telefon nicht", sagt er. "Da ist die Wirtschaft leer." Denn ohne vorher zu reservieren, komme doch heute kaum noch einer. Diejenigen, die sich dennoch in sein Wirtshaus trauen, müssen an den Tagen ohne Netz bar bezahlen. Ohne Verbindung funktioniert die moderne Kasse nicht, erzählt der Wirt.

Eine Nummer größer werden die Probleme bei der Firma Hieber. Das Unternehmen entwickelt seit über 60 Jahren Betonfertigteile und Baustoffe. Auch an einem zweiten Standort bei Leipzig. Damit das funktioniert, müssen sich die Mitarbeitenden austauschen – über das Internet. Geht das nicht, kann nicht gearbeitet werden. Anja Hieber-Kraus erzählt, dass das Unternehmen deshalb insgesamt bislang auf etwa 250.000 Euro sitzen blieb. Eine extreme Belastung für die Mittelständler. Sie fühlen sich machtlos. Irgendwann, erzählt Armin Nuffer, stelle sich für die ortsansässigen Firmen deshalb die Frage, ob ihr Standort noch der richtige ist. Nuffer ist Geschäftsführer der Firma Wipfer Fenster+Fassaden und sagt: "Es geht um unsere Existenz." Ohne Internet stehen seine Maschinen still.

Weshalb ist die Verbindung zum Internet so schlecht?

Hintergrund der langsamen und an schlechten Tagen nicht existenten Verbindung zum Internet ist eine sogenannte Richtfunkanlage. Anders als in den meisten Orten gibt es zu den allermeisten Haushalten in Wörleschwang nämlich keine unterirdische Leitung ans Netz. Stattdessen besteht eine Verbindung über Funk. Im vergangenen Jahr wurde die Anlage erneuert, versicherte ein Unternehmenssprecher der Deutschen Glasfaser unserer Redaktion zuletzt. Die Funkanlage sei bei schlechtem Wetter aber anfällig. Anders als eine unterirdische Glasfaserleitung. Liegt Schnee auf der Funkanlage, kann das Signal abbrechen. Auch bei starkem Regen kommt es zu Problemen. Eine echte Alternative wäre eine schnelle, unterirdische Glasfaserleitung. Dass sie kommt, ist eigentlich beschlossene Sache. Laut Bürgermeister Bernhard Uhl ( CSU) habe die Telekom im vergangenen September einen entsprechenden Vertrag unterschrieben. Allerdings: Darin steht auch, dass das Unternehmen zweieinhalb Jahre Zeit hat, die Leitung tatsächlich zu bauen. Das dauert den Wörleschwangern zu lange.

Bürgermeister Bernhard Uhl (CSU) will die Situation für die Unternehmen in Wörleschwang schnellstmöglich verbessern. Die Not ist so groß, dass sich die Firmen in Wörleschwang inzwischen auch vorstellen könnten, eine provisorische Lösung in Betracht zu ziehen. Das könnte eine bessere, funk-basierte Internetverbindung sein. Dafür bräuchte es ein spezielles Gerät. Die betroffenen Unternehmen würden sich finanziell an dem Provisorium beteiligen.

Problem mit der wackligen Internetverbindung besteht seit Jahren

Das Problem mit der wackligen Internetverbindung besteht in Wörleschwang in Gabelbachergreut seit vielen Jahren. Als dort der Internetausbau begann, zum Teil über Funk und zum Teil über Kabel, seien beide Ortsteile finanziell gefördert worden, berichtet der Bürgermeister. "Aber das ist lange her." Den heutigen Ansprüchen genüge diese Internetverbindung bei Weitem nicht mehr. Als 2015 der Internetausbau in weiteren Gebieten Zusmarshausens anstand, habe es für den Bereich Wörleschwang keine Förderzusage gegeben. "Auf dem Papier standen 30 MBit", erinnert sich der Bürgermeister, "aber das stand nur auf dem Papier". Tatsächlich konnten die Anwohner dort nicht mit einem solchen Datenvolumen rechnen.

Wie auch kleine Orte schnelles Internet bekommen können

Während die großen Gemeinden im Landkreis mittlerweile mit schnellem Internet und Glasfaseranschluss versorgt sind, hinken besonders kleine Orte hinterher. Wo sich kein großer Anbieter für den Breitbandausbau findet, müssen die Kommunen notfalls selbst aktiv werden, um all ihren Bürgern – auch in den kleineren Ortsteilen – zu schnellem Internet zu verhelfen. Dann muss eine Baufirma beauftragt werden, die Kabel in die Erde zu legen und anzuschließen. Dafür gibt es auch Fördergelder vom Staat.

Um an dieses Geld zu kommen, muss die Bürokratie bezwungen werden. Laut Landtagsabgeordneten Fabian Mehring (Freie Wähler) habe der Freistaat insgesamt bereits mehr als zwei Milliarden Euro locker gemacht, um den Breitbandausbau dort voranzubringen, wo private Unternehmen kein wirtschaftliches Interesse haben. Zuletzt profitierte davon etwa die Gemeinde Ellgau im nördlichen Landkreis. Mehr als 700.000 Euro Fördergeld fließen, um etwa 300 Haushalte ans Glasfasernetz anzuschließen.