Zusmarshausen

vor 17 Min.

Wohnheim in Zusmarshausen wird wegen Schwelbrand evakuiert

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr Zusmarshausen konnte ein Feuer in einem Wohnheim in der Hochstiftstraße in Zusmarshausen schnell gelöscht werden.

Artikel anhören Shape

An einem Einbauherd in einem Wohnheim in der Hochstiftstraße löst ein technischer Defekt einen Schwelbrand aus. Die Feuerwehr kann Schlimmeres verhindern.

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr Zusmarshausen konnte ein Feuer in einem Wohnheim in der Hochstiftstraße in Zusmarshausen schnell gelöscht werden. Der Alarm war am Montag gegen 18 Uhr eingegangen. Das Gebäude wurde sicherheitshalber sofort evakuiert. Vor Ort stellte die Feuerwehr fest, dass es sich um einen Schwelbrand an einem Einbauherd handelte. Ursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht und das Gebäude belüftet. Verletzt wurde niemand. Es entstand lediglich geringer Sachschaden am Ofen. (thia)

Themen folgen