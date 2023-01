Zusmarshausen will Alternativen zu Urnen und Erdgräbern schaffen

Plus Die Marktgemeinde will prüfen, ob ein Friedwald, ein Naturfriedhof oder eine Bestattung unter Bäumen möglich wäre. Außerdem soll es eine Trauerhalle für alle Konfessionen geben.

Urnen- und Erdgräber entsprechen oftmals nicht mehr den Wünschen der Gestorbenen und ihrer Angehörigen. Zusmarshausen will sich deshalb jetzt nach Alternativen umsehen. Etwa 50 bis 60 Beerdigungen finden hier alljährlich statt. Seit einigen Jahren häufen sich die Anfragen im Rathaus nach alternativen Bestattungsformen. Jetzt reagiert die Marktgemeinde. Bei der Trauerhalle ist bereits eine Entscheidung gefallen.