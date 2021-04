10.000 Euro Schaden: Jugendliche schlagen an Haus Scheiben ein

Die Polizei ist zu einem Einsatz in der Königsbrunner Straße in Haunstetten gerufen worden. Einem Passanten waren Jugendliche aufgefallen.

Ein Passant in Haunstetten hatte am Montagnachmittag beobachtet, wie eine Gruppe Jugendlicher an einem Haus in der Königsbrunner Straße Scheiben einschlägt. Er informierte die Polizei. Die Polizeibeamten erwischten vor Ort zwei Tatverdächtige aus der Gruppe.

Die 12 und 14 Jahre alten Jungen wurden auf der Dienststelle ihren Eltern übergeben. Der angerichtete Sachschaden wird laut Polizei mit rund 10.000 Euro beziffert.

Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2710 entgegen. (ina)