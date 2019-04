25.04.2019

19-Jährigem in den Kopf geschossen - Schütze: "Hatte Todesangst"

Ein Mann will seine Waffen verkaufen, mit dem Käufer trifft er sich auf dem Pendlerparkplatz in Adelzhausen. Dann kommt es zum Drama. Nun hat der Prozess begonnen.

Von Peter Richter

Wenn ein Waffenbesitzer auf einem Parkplatz an der A8 eine Pistole samt 100 Schuss Munition zum Kauf anbietet, erscheint das auf den ersten Blick dubios. Und spätestens, wenn der Kaufinteressent, ein 19 Jahre alter junger Mann, mit einem Kopfschuss am Boden liegt, wird daraus ein spektakulärer Kriminalfall. Er hat sich im Juli 2017 auf einem Pendlerparkplatz bei Adelzhausen zugetragen.

19-Jährigem in den Kopf geschossen: Schütze steht wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht

Am Donnerstag begann vor der 3. Strafkammer das Landgerichts Augsburg der Prozess gegen den Schützen, einen Münchner Unternehmer. Der heute 41-Jährige, aus Brasilien zum Verfahren angereist, ist der gefährlichen Körperverletzung angeklagt. Er war es, der über Notruf 110 die Polizei alarmierte, als der junge Mann schwer verletzt vor ihm lag. Die Staatsanwaltschaft hat deshalb ihren zunächst erhobenen Vorwurf des versuchten Totschlags gegen den Geschäftsmann, der monatelang in U-Haft saß, fallen gelassen.

Der Angeklagte lässt sich im Prozess von drei Anwälten verteidigen. Die Verteidiger hatten schon vor der Verhandlung zu erkennen gegeben, dass sie für ihren Mandanten einen Freispruch anstreben. Denn dieser habe aus Notwehr geschossen, als er von dem 19-Jährigen mit einer Armbrust bedroht worden sei. Tatsächlich fanden Polizisten, als sie den Parkplatz absuchten, nicht nur die Armbrust, sondern auch einen abgeschossenen Pfeil.

Der Münchner hatte noch nicht lange einen Jagdschein. Er war der Behörde als Waffenbesitzer gemeldet. An jenem 31. Juli vor zwei Jahren sei alles sehr hektisch gewesen, erinnert sich der Angeklagte. Er und seine Familie standen kurz davor, nach Brasilien auszuwandern. Die Möbel waren schon in Schiffscontainern unterwegs, ihr Wohnhaus verkauft. An dem Tag fand die Übergabe an die neuen Besitzer statt, wurde noch letztes Inventar abgeholt. Nur für zwei seiner Kurzwaffen hatten sich bis dahin kein Abnehmer gefunden. „Ich war schon mit dem Preis mehrmals runtergegangen, als sich ein Herr Graf per E-Mail bei mir meldete und die Pistole kaufen wollte“, sagt der Angeklagte. Aus Zeitgründen hätten sie vereinbart, sich an der Autobahn zu treffen.

19-Jähriger bedroht Waffenverkäufer mit Armbrust

Als sich beide Männer gegen 22 Uhr auf dem Parkplatz nahe der St.-Salvator-Kapelle gegenüberstehen, stellt sich heraus: Der aus Baden-Württemberg angereiste Mann will gar keine Pistole kaufen, er heißt ganz anders. Der 19-Jährige will ihm eine Armbrust verkaufen, die in seinem Kofferraum liegt.

In der Annahme, Unbekannte hätten ihnen im Internet einen Streich gespielt, macht sich der Münchner auf den Heimweg. Auf der Autobahn erreicht ihn der Anruf des 19-Jährigen, sein Auto springe nicht mehr an, er brauche Starthilfe. „Ich habe mich überreden lassen und bin an der nächsten Ausfahrt umgedreht, allerdings mit einem mulmigen Gefühl“, erinnert sich der Unternehmer. Er hält am Straßenrand an und steckt sich die Pistole und ein mit vier Patronen geladenes Magazin in die Hosentaschen. Zurück auf dem Parkplatz, ist der Motorraumdeckel am Auto des 19-Jährigen geöffnet. Als der Unternehmer aussteigt, sieht er vor sich den jungen Mann, der mit angelegter Armbrust auf seinen Kopf zielt. „Er hat mir befohlen, mich auf den Boden zu legen.“

Der Münchner kann die Armbrust mit einem Arm wegdrücken, hört, wie ein Pfeil abgeschossen wird. Der Angreifer schlingt beide Arme um seinen Hals, drückt zu, beide Männer fallen zu Boden. „Er lag auf mir. Ich hatte Todesangst“, sagt der 41-Jährige, der alles ruhig schildert. Es sei ihm gelungen, seine Pistole zu ziehen und hinter dem Rücken des auf ihm liegenden Mannes zu entsichern und abzudrücken. Er schießt ihm in den Kopf.

Der heute 21-Jährige wird durch Anwältin Marion Zech als Nebenkläger vertreten. Selbst ist es ihm nicht möglich, vor Gericht auszusagen: Sein Gesundheitszustand lässt es nicht zu. Die Kugel hat 30 Prozent seines Gehirns verletzt, auf einem Auge ist er erblindet. Das Gericht wird an weiteren Verhandlungstagen dennoch versuchen zu klären, was genau passiert ist.

