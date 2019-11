vor 16 Min.

2000 Augsburger demonstrieren für mehr Klimaschutz

Am Freitag nahmen auch Augsburger am globalen Klimastreik von Fridays for Future teil.

Am Freitag demonstrierten rund 2000 Augsburger für mehr Umweltschutz. Am Rand der Demo erzählten sie, wie sie nachhaltig Weihnachten feiern.

Von Elena Winterhalter

Am Freitag haben erneut Millionen Menschen weltweit für mehr Anstrengungen beim Klimaschutz demonstriert. In Deutschland fanden die „ Fridays for Future“-Aktionen in 500 Städten statt. Auch in Augsburg machten viele mit. Die Polizei zählte rund 2000 Demonstranten.

Sie gingen für weniger Verschwendung von Ressourcen und mehr Verzicht auf die Straße. Das heißt aber nicht, dass bei den Demonstranten die Bescherung an Weihnachten in diesem Jahr ausfällt. „Ich mache nichts anders als sonst“, sagt Teresa Lukaschik. „Ich achte schon länger darauf, hauptsächlich Selbstgemachtes oder Gebrauchtes zu verschenken. Im vergangenen Jahr habe ich zum Beispiel Lippenbalsam aus Bienenwachs hergestellt und verschenkt.“

Selber basteln oder nichts schenken

Auch Stella setzt auf Selbstgemachtes. „Ich habe keine konkreten Wünsche und möchte gerne auf den Konsum um Weihnachten herum verzichten. Wenn ich etwas verschenke, dann bastel ich es selbst.“ Andere, wie Rolf Moennich, schenken bereits seit Jahren nichts mehr. „Die Menschen haben schon alles oder können es sich selbst kaufen. Deshalb habe ich damit aufgehört.“

Eva Dehnert vom Forum plastikfreies Augsburg hat sich ebenfalls der Demonstration angeschlossen. Das Timing, ausgerechnet am Black Friday durch die Stadt zu ziehen, findet sie gut. „Wir werden die Welt nicht retten, wenn wir so weiter machen wie bisher“, sagt die 33-Jährige. „Da finde ich es gut, wenn Dinge wie Shopping Night und Klimaprotest miteinander konfrontiert werden.“

Dass es nicht immer etwas Materielles sein muss, beweist die Familie von Dorothea. Hier schenken sich die Familienmitglieder gemeinsame Zeit. „Wir werden alle zusammen mit dem Zug in eine Stadt fahren und dort gemeinsam Urlaub machen“, sagt Dorothea.

Christbaum - aber nicht aus Plastik

Mike Baxter aus England hat seinen Sohn auf dem Arm. Noch ist er zu klein, um sich Spielsachen zu wünschen. Aber lange wird es nicht mehr dauern. In Deutschland, findet Mike Baxter, sei es einfacher auch plastikfreies Spielzeug zu kaufen. Vielleicht stellt die Familie dieses Jahr sogar einen Christbaum auf – aber natürlich keinesfalls einen aus Plastik.

Lesen Sie auch: Junge Klimaschützer halten Augsburger Stadträten Standpauke