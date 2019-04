13:04 Uhr

22-Jähriger rastet nach Polizeikontrolle aus und verletzt vier Beamte

Am Augsburger Hauptbahnhof kontrollieren Polizisten einen Mann, nach dem per Haftbefehl gefahndet wird. Als sie ihn zur Dienststelle bringen wollen, rastet er aus.

Ein mit Haftbefehl gesuchter Mann hat am Mittwochmorgen vier Beamte der Bundespolizei bei einer Kontrolle am Augsburger Hauptbahnhof verletzt. Wie die Polizei berichtet, kontrollierten Beamte einer Streife den syrischen Asylbewerber am Südausgang des Augsburger Hauptbahnhofes. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann von der Staatsanwaltschaft München gesucht wurde, so die Polizei. Er hatte nach Polizeiangaben eine wegen Sachbeschädigung verhängte Geldstrafe in Höhe von 450 Euro noch nicht beglichen. Auf dem Weg zur Dienststelle schlug der Syrer den weiteren Angaben zufolge auf die Bundespolizisten ein.

Eine 24-jährige Beamtin konnte gerade noch ausweichen, ihren 34-jährigen Kollegen jedoch traf der Festgenommene im Gesicht. Die Polizisten holten sich Unterstützung, fesselten den 22-Jährigen und brachten ihn zur Dienststelle. Auch bei der Durchsuchung in der Zelle des Bundespolizeireviers soll der Mann Widerstand geleistet haben – und vier Polizeibeamte im Gesicht, an Armen, Beinen und am Oberkörper verletzt. Schwerwiegend waren die Verletzungen nicht, die Bundespolizisten blieben weiterhin dienstfähig. (jaka)

