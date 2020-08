vor 23 Min.

250 Menschen ziehen bei Corona-Demo durch Augsburg

Knapp 250 Menschen demonstrierten am Samstag in der Augsburger Innenstadt gegen die Corona-Regeln. Veranstaltet wurde die Aktion von der Gruppe "Grundrechte wahren".

"Ist Freiheit verhandelbar?" stand auf dem Banner, hinter dem am Samstag mehr als 200 Menschen durch die Augsburger Innenstadt zogen, um gegen die Corona-Maßnahmen der Politik zu demonstrieren. Laut Angaben der Polizei seien es rund 250 Teilnehmende gewesen. Die Veranstalter der Demonstration äußerten sich zurückhaltender und sprachen von etwa 200 Personen, die um 16.30 Uhr vom Ulrichsplatz über Maximilian- und Karolinenstraße und den Leonhardsberg Richtung Oberer Graben zogen, um über den Milchberg wieder zurück zum Ulrichsplatz zu laufen.

Mehr als 250 Teilnehmer bei Corona-Demo in Augsburg

Veranstaltet wurde der sogenannte Schweigemarsch von der Gruppe "Grundrechte wahren", die die bisherigen Demos am Plärrer organisiert hat. Die Gruppe unterstützte auch die bisher größte Demo gegen die Corona-Regeln, die es in Augsburg gegeben hat. Sie fand am vergangenen Wochenende auf der Betonplatte vor der Erhard-Wunderlich-Sporthalle in Göggingen statt. Damals sprach die Polizei von 1200 bis 1500 Teilnehmern. (AZ)

