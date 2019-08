12:54 Uhr

29-Jährige überführt onanierenden Opa

Eine 29 Jahre alte Frau ist in Pfersee auf einen Exhibitionisten gestoßen. Sie konnte ihn offenbar ziemlich gut beschreiben.

Die junge Frau war am Donnerstag gegen 17 Uhr in der Augsburger Straße unterwegs. Plötzlich sah sie einen Mann, der in einem Gebüsch stand und laut Polizei bei komplett heruntergelassener Hose onanierte. Aufgrund der Personenbeschreibung fand die Polizei den Mann wenig später in unmittelbarer Umgebung und nahm ihn vorläufig fest.

Nach Angaben der Polizei handelte es sich um einen 72 Jahre alten Senior. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen, wurde er wieder entlassen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen. (ina)