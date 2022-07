Hoch oben beim Magier: Sehen Sie hier Folge 4 unserer Hotelturm-Videoserie

Plus In der vierten Folge unserer Hotelturm-Serie besuchen wir den wohl bekanntesten Bewohner: den Magier und Kartenleger Randy Schmitz.

Der Hotelturm ist 50 Jahre alt – genug Zeit für viele spannende Geschichten. In einer exklusiven Video-Serie führen Manuel Andre und Axel Hechelmann hinter die Kulissen des "Maiskolbens". Sie lassen sich die Luxussuiten des Vier-Sterne-Hotels Dorint zeigen, sprechen mit Bewohnerinnen und Bewohnern und entdecken Orte in Augsburgs höchstem Wohnhaus, die kaum jemand zu Gesicht bekommt – etwa das versteckte 18. Stockwerk oder die Antenne.