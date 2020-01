21.01.2020

70000 Euro für guten Zweck

Bürger und Sparkasse spenden für die Region

Genau 69273,64 Euro kamen in diesem Jahr bei der Weihnachtsspendenaktion „Von Herzen spenden – wir verdoppeln“ der Stadtsparkasse Augsburg zusammen. Dabei konnten Bürger für verschiedene Einrichtungen der „Haus-der-Stifter-Gemeinschaft“ spenden, die Sparkasse verdoppelte am Ende die Spendensumme. Sie stellte hierfür 25000 Euro zur Verfügung. „Ein riesengroßes Danke an die Spenderinnen und Spender. Für die Vereine und Organisationen, die eine tolle Arbeit machen, freut mich diese stolze Summe ungemein. So wird effektiv vor Ort geholfen, denn das Geld bleibt fast ausschließlich in der Region“, erzählt Cornelia Kollmer, Kuratoriumsvorsitzende der Stiftergemeinschaft. Das Haus der Stifter bietet inzwischen 19 Förderstiftungen – darunter unter anderem Einrichtungen für die Palliativversorgung, für Menschen mit Behinderung, das Tierheim oder Umweltprojekte, – eine Plattform, um Spenden zu generieren. Fast 40 Prozent der Spenden gingen in diesem Jahr online ein.

Auch nach Weihnachten können Bürger die Einrichtungen weiter unterstützen. Alle Informationen, welche Förderstiftungen es gibt und wie gespendet werden kann, gibt es unter: www.haus-der-stifter-augsburg.de. (AZ)

