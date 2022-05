Augsburg

06:16 Uhr

Wie sich die Stadtwerke auf das Neun-Euro-Ticket in Augsburg vorbereiten

Plus Zum 1. Juni soll das Angebot gelten. Die Stadtwerke wollen dann alle verfügbaren Fahrzeuge ins Netz schicken. Wann und wo es das Ticket zu kaufen gibt.

Von Stefan Krog

Drei Wochen vor dem voraussichtlichen Start des Neun-Euro-Monats-Tickets am 1. Juni laufen bei den Stadtwerken die Vorbereitungen auf Hochtouren. Voraussichtlich ab Montag, 23. Mai, soll der Ticketverkauf beginnen. Man werde am 1. Juni alle Straßenbahnen und Busse, die man im Depot stehen hat, auf die Linien schicken, so Stadtwerkesprecher Jürgen Fergg, um etwaige Engpässe möglichst zu vermeiden. Wie viele Fahrgäste das befristete Angebot der Bundesregierung, das es in dieser Form noch nicht gab, bringen wird, lasse sich nicht abschätzen, so Fergg. "Wir sind sehr gespannt."

