Abschiebung: Deutschland sieht zu

Der italienische Staat macht es sich zu einfach, wenn er Asylbewerbern eine Unterkunft verweigert.

Die Geschichte von Ebrima Jallow ist kein Einzelfall. In Italien leben viele Dublin-Rückkehrer auf der Straße, haben keinen Zugang zu einer Unterkunft, Verpflegung und medizinischer Grundversorgung. Der italienische Staat macht es sich ganz schön einfach, wenn er Asylbewerbern eine Unterkunft verweigert, weil sie sich in einem anderen Land eine bessere Zukunft erhofften und wahrscheinlich unwissend das Land verließen. So drängt der Staat die Geflüchteten in die Illegalität, leistet keine humanitäre Hilfe und verstößt gegen europäisches Recht, in dem die Pflicht der Mitgliedstaaten zu einer menschenwürdigen Unterbringung von Asylsuchenden verankert ist. Deutschland sieht indes zu – und schiebt ab: Von Anfang Januar bis Ende November 2019 wurden 2378 Dublin-Rückkehrer nach Italien überstellt.

Themen folgen