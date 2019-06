vor 54 Min.

Achtung Autofahrer: Osttangente wird am Wochenende teils gesperrt

Auf der Osttangente in Augsburg gibt es am Wochenende Behinderungen.

Am Wochenende müssen sich Autofahrer auf Behinderungen einstellen: Die Osttangente in Augsburg wird teilweise gesperrt. So sieht die Umleitung aus.

Autofahrer müssen sich auf Verkehrsbehinderungen auf der Osttangente im Stadtteil Lechhausen einstellen. Betroffen ist die Fahrtrichtung stadteinwärts. Am Wochenende, 22. und 23. Juni, erfolgt in diesem Bereich eine Umleitung.

Seit Anfang März bauen die Stadtwerke Augsburg in Lechhausen eine neue Fernwärmeleitung in der Aindlinger Straße und Meraner Straße. Die Arbeiten in diesem Bereich neigen sich dem Ende zu. Damit der Verkehr in der Osttangente wieder komplett freigegeben werden kann, muss die Asphaltdecke wieder hergestellt werden.

Für diese Arbeiten ist die Sperrung einer weiteren Fahrspur nötig, teilen die Stadtwerke mit. Deshalb muss der Verkehr am Samstag, 22. Juni, und Sonntag 23. Juni, in Richtung stadteinwärts umgeleitet werden. Eingerichtet wird die Umfahrung bereits in den Abendstunden am Freitag.

Sperrung der Osttangente in Augsburg: Das ist die Umleitung

Die Umleitung erfolgt großräumig über die B2 und kleinräumig über die Derchinger Straße und Bozener Straße. Es wird jedoch empfohlen, diesen Bereich großräumig zu umfahren. Es ist geplant, die Ostumgehung Ende Juni wieder vollständig für den Verkehr freizugeben. Der Zeitplan für die Arbeiten sei eingehalten worden.

Die Stadtwerke bauen derzeit ihr Fernwärmenetz aus. Die sogenannte „Stammleitung 7“ erschließt Gewerbegebiete in Lechhausen und sichert zudem die Versorgung der Firma Kuka durch einen zweiten Anschluss. Die Stammleitung 7 wird an eine bestehende Fernwärmeleitung in der Aindlinger Straße bei der Einmündung Pfaffenhofener Straße angebunden. Von dort führt sie auf der Osttangente (Aindlinger- und Meraner Straße) weiter in die Kalterer-, Stätzlinger-, Zusam- und Ostrachstraße bis hin zum Kuka-Gelände. (möh)

