vor 32 Min.

Achtung Baustelle: Wo auf Augsburgs Straßen jetzt gearbeitet wird

Ferienzeit ist Baustellenzeit: Mit dem Start der Pfingstferien rücken in Augsburg die Bauarbeiter an. Was gemacht wird und wo es eng werden kann.

Plus Die Baustellensaison hat begonnen: In Augsburg gehen die Arbeiten an einer Engstelle weiter - und es kommen neue Baustellen dazu. Die Übersicht.

Von Michael Hörmann

Das öffentliche Leben kommt langsam wieder in Fahrt. Dies zeigt sich auch auf Augsburgs Straßen, auf denen mehr Verkehr registriert wird. Ausgebremst werden Autofahrer allerdings an einigen Straßenzügen aufgrund von Baustellen. Betroffen ist davon unter anderem die Messe-Kreuzung. Grund sind hier die laufenden Arbeiten an der Universitätsstraße, die für Einschränkungen sorgen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Themen folgen