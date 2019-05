00:33 Uhr

Adam im Amt

SPD Pfersee hat neuen Vorsitzenden

Die SPD Pfersee hat einen neuen Vorsitzenden. Benjamin Adam (27) tritt die Nachfolge von Angela Steinecker an, die etwas kürzer treten will. Adam dürften viele von Wahlplakaten her kennen. Er ist der Spitzenkandidat der schwäbischen SPD für die Europawahl. Außerdem ist er stellvertretender Juso-Vorsitzender in Schwaben.

Steinecker ist kürzlich zweite Bevollmächtigte der IG Metall in Augsburg geworden. Dort, so erklärte sie, sei ihr voller Einsatz gefragt. Sie gehörte 15 Jahre lang dem Pferseer SPD-Vorstand an, sieben Jahre als Vorsitzende. „Es waren wunderbare Jahre mit einem tollen Team“, resümierte sie. „Wir haben viel auf die Beine gestellt, uns gegenseitig unterstützt und waren immer für einander da.“ Den Ortsverband hinterlasse sie in bestem Zustand. Adam werde „das Amt klasse ausüben.“ Auch Adam ist der Teamgedanke wichtig. Die Stadträtinnen Anna Rasehorn und Angela Steinecker, Bürgermeister Stefan Kiefer und Bezirksrat Volker Thumser setzten sich schlagkräftig und kompetent für Pfersee ein.

Adam will sich besonders der Verkehrssituation im Stadtteil annehmen. Bei den Debatten über Projekte wie die Linie 5, den Bürgerhausanbau und die Halle 116 auf dem Sheridan-Areal wünscht er sich mehr Sachlichkeit. (AZ)

