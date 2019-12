Ärger um Wohnung: "Phantom-Mieter" zieht erst nach Jahren aus

Plus Eine Familie leidet nach dem Hauskauf unter einem Streit der Vorbesitzer. Ein Mieter gibt eine Parterre-Wohnung nicht frei, obwohl er dort offensichtlich nicht lebt.

Viele hätte nicht mehr gefehlt und sie hätten aufgegeben. Der Streit belastete Florian und Christina Bissinger stark. Sie waren nahe dran, das Haus wieder zu verkaufen. Ein Zwei-Familien-Haus im Augsburger Stadtteil Bergheim, das sie eigentlich als Zuhause für ihre kleine Familie erworben hatten. Beim Kauf dachten die Bissingers, sie hätten einen Glücksgriff gemacht. Doch dann folgte ein vier Jahre andauernder Rechtsstreit mit dem Sohn des Vorbesitzers, der sich weigerte, aus dem Haus auszuziehen, obwohl er offensichtlich gar nicht dort wohnte. Der Weg durch die Instanzen war mühsam für die Familie – und ernüchternd. "Man fühlt sich einfach hilflos", erzählt Florian Bissinger. Sein Vertrauen in die Justiz, sagt er, sei verloren gegangen.

Die Bissingers hatten das Haus am Rand des ländlich geprägten Stadtteils nach dem Tod des Besitzers von dessen Erben gekauft. Ihr Plan war es, in die 120-Quadratmeter-Wohnung im Erdgeschoss einzuziehen. Ihr erstes Kind, ein Sohn, war da noch nicht lange geboren. Sie malten sich aus, wie er im Sommer im Garten spielen kann. Die kleinere Wohnung im Obergeschoss wollten sie vermieten. Doch so einfach war das nicht. Der Sohn des verstorbenen Hausbesitzers gab die Wohnung nicht frei. Er wehrte sich mit allen rechtlichen Mitteln gegen die Kündigung. Und obwohl die Bissingers zwischendurch Recht bekamen, zog sich der Rechtsstreit hin.

Rechtsstreit in Augsburg: Ohne Vergleich wäre es wohl noch nicht erledigt

Es dauerte knapp vier Jahre bis der Mann, der augenscheinlich gar nicht dort lebte, die Wohnung freigegeben hat. Allerdings beruht auch das nicht auf einem rechtskräftigen Urteil. Der "Phantom-Mieter" gab, wohl auch krankheitsbedingt, auf und ließ sich auf einen Vergleich ein. Die Bissingers sind überzeugt: Hätte er weiter vor Gericht streiten wollen, dann wäre der Fall wohl noch längst nicht abgeschlossen.

Die Bissingers mussten einen Familienstreit der Vorbesitzer ausbaden. Das Verhältnis zwischen dem Vater, der im Dachgeschoss lebte, und dem Sohn im Erdgeschoss war so schlecht, dass diese sich vor Gericht stritten. In einem Vergleich, der bei einem Zivilprozess zwischen Vater und Sohn geschlossen wurde, war festgehalten, dass die beiden keinen persönlichen Kontakt mehr miteinander aufnehmen durften. Sie verpflichteten sich zudem, vor einem erneuten Rechtsstreit zuerst bei einer sogenannten Mediation nach einem Kompromiss zu suchen. Und es wurde im Vergleich auch eine extrem günstige Miete festgesetzt. Nur 300 Euro pro Monat, schon inklusive aller Nebenkosten.

Als die Bissingers den Mietvertrag für die EG-Wohnung nach dem Hauskauf regulär kündigten, klagte der Sohn dagegen. Vor dem Amtsgericht gewannen die Bissingers zwar, doch das Landgericht machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Die Richter in der zweiten Instanz waren nämlich der Meinung, die Familie sei an den zwischen Vater und Sohn geschlossenen Vergleich gebunden – und forderte ein Mediationsverfahren ein.

Nach zwei Instanzen bei Gericht ging alles noch mal von vorne los

Damit ging alles noch mal von vorne los. Die Mediation verschlang zwar Gebühren, genutzt hat sie aber nichts. Nach wenigen Minuten war klar, dass es keine Einigung geben wird. Die Bissingers aber mussten erneut vor das Amtsgericht ziehen und bekamen dort auch wiederum Recht. Doch weil der Mieter erneut dagegen Rechtsmittel einlegte, ging der Fall wieder in die zweite Instanz zum Landgericht. Die Prozesse verzögerten sich auch deshalb immer wieder um viele Monate, weil sich der Mieter kurz vor den Terminen mehrfach krank meldete. Mitunter so knapp, das Christina und Florian Bissinger schon im Gerichtssaal saßen – und dann wieder gehen mussten, ohne einen Schritt weitergekommen zu sein. Das zehrte an den Nerven. Sie lebten solange in der kleineren Wohnung unterm Dach. Den Garten durften sie nicht nutzen. Als sie den Garten pflegten, damit er nicht verwildert, zeigte sie der Sohn des Vorbesitzers deshalb umgehend bei der Polizei an.

Der Mieter gab vor Gericht an, es sei ihm wegen seines sehr schlechten Gesundheitszustands nicht zuzumuten, aus der vertrauten Wohnung auszuziehen. Unter anderem leide er an Herzproblemen. Die Bissingers allerdings beteuerten, dass der Mann dort gar nicht richtig wohne. Sie benannten dafür auch Zeugen aus der Nachbarschaft. Die Wohnung wirkte von außen verlassen. Zu erkennen war eine dicke Staubschicht, die sich auf den Möbeln gebildet hatte. In der Küche stapelten sich Kassettenhüllen auf der Arbeitsfläche. Eines der Zimmer, einst Kinderzimmer, sag sah so aus, als sei es vor Jahren verlassen und seither nie mehr genutzt worden. Schon im Jahr 2009 war der Stromzähler für die Wohnung abgebaut worden, seither war sie nicht mehr am Stromnetz. Die Bissingers berichteten, der Mieter verhalte sich wie ein Phantom und komme nur alle paar Tage nachts, meist nur für ein paar Minuten. "Wir hätten das ja alles verstanden, wenn er wirklich hier gelebt hätte", sagt Florian Bissinger. "Aber so war es uns ein Rätsel."

Der lange Rechtsstreit hat die Familie aus Augsburg eine Menge Geld gekostet

Seit diesem Sommer ist die Erdgeschosswohnung jetzt doch frei. Vor dem Landgericht ließ sich der Mieter plötzlich doch auf einen Vergleich ein – und räumte die Wohnung. Er hinterließ sie aber ziemlich renovierungsbedürftig. Offenbar hatte er früher Kleintiere dort gehalten. Spuren von Kot und Urin waren an vielen Stellen zu finden, und es roch auch danach. Schritt für Schritt bringen die Bissingers die Wohnung nun auf Vordermann. Es geht nicht alles auf einmal, auch finanziell nicht. Der Rechtsstreit hat sie eine Menge Geld gekostet. Dazu kommen noch die fehlenden Einnahmen, die sie sonst mit der Vermietung der Dachgeschosswohnung hätten erzielen können.

Der Sohn von Christian und Florian Bissinger ist inzwischen sechs Jahre alt geworden, er hat auch schon eine Schwester, die bald den vierten Geburtstag feiert. Die Bissingers arbeiten jetzt daran, den Traum vom Zuhause so umsetzen, wie sie es vorhatten. Auch wenn sie lange warten mussten.

