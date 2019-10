09.10.2019

Alex Eder ist der Kandidat der Freien Wähler

Kommunalwahl Der 36-jährige Bauingenieur will 2020 Landrat im Unterallgäu werden

Mindelheim Die Freien Wähler Unterallgäu stellen mit Hans-Joachim Weirather nicht nur den amtierenden Landrat. Sie wollen auch künftig im Landkreis regieren. Mit Alex Eder haben sie nun ihren Kandidaten für dieses Amt öffentlich bekannt gegeben.

Der Vorsitzende der Freien Wähler, Stefan Drexel, tat das per Pressemitteilung an alle Medien kund. Darin heißt es: Die Vorstandschaft der Freien Wähler Unterallgäu wird in ihrer Nominierungsversammlung den Bauingenieur Alex Eder als Kandidat für die Landratswahl im kommenden Jahr vorschlagen.

Eder ist 36 Jahre alt, verheiratet, hat zwei Söhne und wohnt in Türkheim. Er ist in München geboren und dort auch aufgewachsen. Sein Studium absolvierte Eder an der Technischen Universität in München mit Vertiefung Straßenbau und Verkehrswesen. Nach seinem Referendariat zum Regierungsbaumeister arbeitete er an verschiedenen Staatlichen Bauämtern sowie am Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr in München. Derzeit ist er Abteilungsleiter am Staatlichen Bauamt in Krumbach.

Die Freien Wähler Unterallgäu betonen, sie stünden für eine unabhängige und bürgernahe Sachpolitik. Für sie sei es sehr wichtig, einen „jungen und dynamischen Kandidaten zu präsentieren, welcher an die erfolgreiche Kommunalpolitik unseres amtierenden Landrats Hans-Joachim Weirather anknüpfen kann“. Die Freien Wähler wollen Alex Eder am Mittwoch, 23. Oktober, ab 20 Uhr im Gasthof Laupheimer in Günz an der Günz offiziell nominieren.

Eder ist bisher kommunalpolitisch nicht in Erscheinung getreten. Von den politischen Mitbewerbern hat bisher allein die CSU ihren Kandidaten benannt. Es ist, wie berichtet, der Augsburger Regierungsdirektor und Jurist Rainer Schaal, welcher derzeit bei der Regierung von Schwaben das Sachgebiet Baurecht leitet. Auch Schaal ist verheiratet und hat zwei Kinder. Die CSU hat ihn gestern Abend offiziell nominiert.

Möglicherweise werden auch die Grünen noch einen Bewerber benennen. Im Team werde gemeinsam entschieden, ob und falls ja, die Partei einen eigenen Landratskandidaten stellen werde. (az)

