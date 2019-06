vor 42 Min.

Alkoholisierte Mutter sorgt im Freibad für Ärger

Eine 25-Jährige, die mit ihrem Kind Baden war, sorgte im Familienbad für einen Polizeieinsatz: Sie war alkoholisiert und legte sich mit Polizei und Helfern an.

Polizeieinsatz im Familienbad in Augsburg: Am Samstag gegen 14 Uhr machte dort nach Polizeiangaben "ein stark alkoholisierter Badegast unfreiwillig auf sich aufmerksam". Die Beamten trafen auf eine 25-jährige Frau, die "völlig orientierungslos" schien. Ihr vierjähriges Kind wurde bereits von anderen Badegästen betreut, weil die Mutter offenbar nicht mehr dazu in der Lage war. Gegenüber den Polizisten habe sich die Frau von Anfang an aggressiv und unkooperativ verhalten, was wohl auch an der Alkoholisierung von knapp drei Promille gelegen habe, steht im Polizeibericht.

Frau schlägt in Augsburger Bad um sich

Ein verständigter Rettungswagen sollte die Frau ins Klinikum bringen. Dabei schubste sie Rettungssanitäter und Notarzt. Als ein Polizist eingriff, wurde nach ihm getreten und geschlagen, wenn auch erfolglos. Die 25-Jährige musste laut Polizei gefesselt werden, was sie nicht davon abhielt, die Einsatzkräfte massiv zu beschimpfen. Im Klinikum wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt, da gegen die Frau wegen tätlichem Angriff auf Polizeibeamte und Rettungskräfte, sowie Widerstand und Beleidigung ermittelt wird. Ihr Kind befindet sich aktuell in behördlicher Obhut. (AZ)

