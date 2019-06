vor 24 Min.

Als der Blickkontakt abriss, war der WM-Titel weg

Max Riedl stammt aus einer echten Trachten-Dynastie. Platteln und drehen über sechs Generationen.

Von Silvia Kämpf

Für gewöhnlich ist die Kommunikation leichter, wenn man sein Gegenüber gut kennt. Anders ist das beim Schuhplattler, wobei es sich nach Worten von Kennern um nichts anderes als einem „Balztanz“ handelt. Max Riedl, Vorplattler des Bayerischen Volkstrachtenvereins Gersthofen, erklärt dazu, dass in früheren Zeiten der Beste zum Schluss immer das Mädchen bekam. „Tja“, sagt er, „die Zeiten ändern sich.“ Vielleicht weil ihm seine Tanzpartnerin so vertraut war – es handelte sich um seine Schwester Steffi –, ließ er den nötigen Blickkontakt abreißen und ließ im Wettkampf um den „Bayerischen Löwen“ 1,5 Punkte liegen.

So wurde Max Riedl diesmal Vize-Weltmeister, kann mit dem Ergebnis aber trotzdem zufrieden sein. Denn der 20-Jährige, der 2014 in der Gruppe Jugend 3 schon einmal den Titel geholt hatte, wollte sich diesmal nach dem dritten Platz im Vorjahr „vor allem verbessern“. Und das, sagt der durchaus ehrgeizige Wettkämpfer, sei ihm ja gelungen. Den Sieger habe er erst nach dem Bewerb das erste Mal gesprochen. „Sympatisch“ sei er, sagt der Gersthofer, weshalb er ihm den Sieg auf jeden Fall gegönnt habe.

Max Riedl ist der Spross einer wahren Trachten-Dynastie. Das würde er ebenso unterschreiben wie seine Großmutter, Gauvorstand Marianne Hinterbrandner. Die Tradition reicht nach Auskunft beider schon sechs Generationen zurück. Der junge Gersthofer – mit unverkennbar Hinterbrandner’schen Zügen – ist eigener Auskunft nach nicht der einzige aus der Familie, der sich Weltmeister nennen darf.

Er erinnert an seinen Cousin Toni Kürzinger und seine Cousine Sabrina oder Onkel Matthias Hinterbrandner und dessen Frau Regina. Weil Max Riedl in Gersthofen Zuhause ist, sei dort auch sein Heimatverein. In Lechhausen, wo seine Mutter Ulrike Riedl ihre Wurzeln hat, engagierte er sich früher zusammen mit seinen Verwandten bei den „Lechhauser Schlawinern“ gesanglich. Gerade was die Plattelei betrifft, habe er von vielen gelernt, sagt er. Was er heute könne, sei nicht einem einzelnen Lehrer zuzuschreiben. Vielmehr habe er sich das Beste der Besten abgeguckt.

Wenn er sein Trachten-Gwand trägt, fühlt sich Max Riedl nicht als Exot. „Es fällt gar nicht mehr auf“, sagt er, „weil inzwischen jeder Lederhose trägt.“ Einen „Durchhänger“ hatte er eigenen Angaben nach aber im Alter von 14 Jahre, was seiner Meinung nach nicht ungewöhnlich ist. Das hält Max Riedl für das Alter, in dem sich für gewöhnlich die Spreu vom Weizen trenne. Heute geht er wieder einmal pro Woche zum Training in den Verein. Die Trachtler nennen es lieber Probe, weil es sich laut Riedl nicht um militärischen Drill handelt. Dennoch hält es der 20-Jährige für ganz normal, dass auch Disziplin dazugehört. Denn Kondition oder Durchhaltevermögen seien beim Plattln schon wichtig. Die eineinhalb Minuten beim Auftritt durchzuhalten fiel ihm jedoch weniger schwer, als das stundenlange Warten auf Einlage, Wertung und Entscheidung.

Der Volkstrachtenverein ist für Max Riedl ein willkommener Ausgleich zu allen anderen Aktivitäten, die ihm ansonsten wichtig sind. Und das sind Familie, Freunde, Fußball und natürlich die Arbeit. Gerade ist er auf dem Sprung zu neuen Ufern. Nach der Ausbildung zum „Medientechnologen Druck“ bei der Haunstetter Druckerei Walch, schließt er eine weitere auf vier Jahre verkürzte Ausbildung zum Erzieher bei Hessing an. Warum er das macht, kann er sofort erklären. „Eigentlich wollte ich immer etwas Soziales machen“, sagt er und wirkt so fokussiert wie beim Plattln.

