Alte Obstsorten schaffen neuen Lebenraum für Tiere

Amt für Grünordnung pflanzt auf Streuobstwiese in der Firnhaberau Zwetschgen, Kirschen und Quitten

Von Michael Eichhammer

Das Artensterben betrifft nicht nur die Tierwelt: Auch alte Obstsorten sind in Gefahr, wenn man sie nicht pflegt. Am Freitag, 6. März, luden das Amt für Grünordnung und Umweltreferent Reiner Erben zur Begehung der im Dezember angelegten Streuobstwiese am Siedlerweg in der Firnhaberau, wie die Artenvielfalt der Flora und Fauna fördern soll.

Das Besondere an dem Standort: Während an anderen Stellen lediglich der Bestand bereits vorhandener Streuobstwiesen ergänzt wurde, konnte das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen (AGNF) hier auf einer bis dato leer stehenden Wiesenfläche eine völlig neue Streuobstwiese schaffen. „Die Firnhaberauheide ist ein sehr hochwertiger Landschaftsteil am Lech. Diese Streuobstwiese ergänzt und verbessert dieses Biotop“, so Irina Ehlert, stellvertretende Leiterin der Grünflächenpflege. Gepflanzt wurden Quitten, Birnen, Kirschen, Zwetschgen und vier verschiedene Apfelsorten. Besonders stolz ist der Natur- und Landschaftspfleger Gabriel Seidl vom AGNF auf die seltenen Apfelsorten wie Geheimrat von Oldenburg und Gewürzluiken.

Das vom Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen betriebene Baumkataster dokumentiert: Im Jahr 2019 wurden 329 Bäume gefällt, im Gegenzug aber 550 neu gepflanzt. 60 davon sind Obstbäume überwiegend alter Sorten, die im vergangenen Herbst im Stadtgebiet Augsburg gepflanzt wurden. Dazu gehört auch die neue Streuobstwiese am Siedlerweg. „Diese Obstbäume sind ökologisch sehr wertvoll“, weiß Rainer Erben, Referent für Umwelt, Nachhaltigkeit und Migration: „Wir wollen hier ein Zeichen setzen in Sachen Baumpflege, auch gegen das Sterben alter Sorten.“

Noch sind die drei, vier Jahre alten Bäume in der Firnhaberau zarte Pflänzchen. „Die müssen erst wachsen“, sagt Irina Ehlert. In 40 Jahren könnten die im Dezember eingepflanzten Obstbäume 10 bis 15 Meter in den Himmel ragen. „Je älter ein Baum ist, desto wertvoller ist er als Lebensraum“, erklärt Ehlert. Die Fläche soll als Lebensraum für zahlreiche Insekten, Vögel und Kleinsäuger dienen. Eventuell gesellen sich bereits in diesem Jahr Ziegen und Schafe dazu, denn eine Beweidung ist geplant.

Viel Pflege brauchen die jungen Obstbäume auf der neuangelegten Streuobstwiese vor allem in den ersten Jahren. „Wir werden zweimal im Jahr mähen, einmal schneiden und in den ersten drei Jahren zwei Mal pro Jahr wässern“, berichtet der Fachagrarwirt für Baumpflege und Baumsanierung Gabriel Seidl. Er ist beim AGNF für die Biotop- und Ausgleichflächenpflege zuständig. Die neue Streuobstwiese in der Firnhaberau stellt eine Ausgleichsfläche für Baumaßnahmen des Sport- und Bäderamtes dar.

Den Mehrwert am Siedlerweg werden Spaziergänger spätestens dann sehen, wenn die Obstbäume zum ersten Mal in ihrer voller Blüte stehen. Dann dürfen sie auch abgeerntet werden. Und das von Jedermann, allerdings in hausgebräuchlichen Mengen.

