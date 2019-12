06:00 Uhr

An Wohnungen fehlt es in Augsburg nicht zum ersten Mal

Auf starkes Bevölkerungswachstum folgt ein Mangel an Wohnungen: Ein Blick zurück zeigt, dass sich Geschichte wiederholt. Vor 100 Jahren herrschte blanke Not.

Von Stefan Krog

"Der kleine eiserne Ofen, der zur Bereitung der Mahlzeiten und zur Erwärmung des Raumes dient, macht das Zimmer durch Ruß und Rauch mehr und mehr einer Schmiede gleich; ein Weißen des Zimmers ist nicht möglich wegen der Feuchtigkeit. Um einigermaßen das von der Wand herabträufelnde Wasser abzuhalten, sind vom Boden ab neben den Betten ungefähr 1 Meter hoch Rupfen an die Wand genagelt." Mit diesen Worten beschrieb Richard Hohenenner, der sich im Augsburg der Weimarer Republik für bessere Wohnungen einsetzte, 1925 die Bleibe einer fünfköpfigen Familie in der Bäckergasse, die dort in einem ehemaligen Büro hauste.

Rasantes Bevölkerungswachstum, Mangel an Wohnungen, Zubau der Stadt, Nachverdichtung – diese Schlagworte waren in den vergangenen 200 Jahren schon mehrmals aktuell in Augsburg. "Wer zurückschaut und sich die damaligen Zustände vergegenwärtigt, kann heute eigentlich nicht von Wohnungsnot sprechen. Wir haben Wohnungsmangel", sagt die Augsburger Architekturhistorikerin Hilde Strobl. Das solle nicht beschönigend wirken, sei aber realistisch, sagt Strobl, die wegen des Mangels gerade mit Mitstreitern versucht, eine Wohngenossenschaften ("Wogenau") aus der Taufe zu heben – eine Wohnform, die nach dem Ersten Weltkrieg besonders Konjunktur hatte und auch heute wieder ins Gespräch gerückt ist. "Geschichte wiederholt sich", sagt Barbara Wolf, die zum Wohnungsbau in den 1920er Jahren in Augsburg promoviert hat.

Den größten Zuzug erlebte Augsburg Mitte des 19. Jahrhunderts

Den größten Zuzug erlebte die Stadt Mitte des 19. Jahrhunderts im Zuge der Industrialisierung. Zwischen 1830 und 1910 erhöhte sich die Einwohnerzahl von etwa 20.000 auf 102.000. Die Zahl der Wohnungen hielt mit dieser Entwicklung nicht Schritt. "Eine planlos wuchernde Bebauung machte die Umlandgemeinden zu ,Industrie-Dörfern‘", schreibt Kunsthistoriker Gregor Nagler in seiner Dissertation – ganze Viertel wurden aus dem Boden gestampft und boten dennoch nicht genug Wohnraum. Wohnungen waren überbelegt (teils mit zwei Menschen pro Zimmer), die Tuberkulose-Sterblichkeit in Augsburg war höher als anderswo. Die Ärztekammer verfasste eine Resolution, die mit dem Appell endete: "Baut Wohnungen!"

Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs verschärfte sich die Situation weiter. Die Stadt Augsburg nutzte die Möglichkeit, Räume in großen Wohnungen mit wenigen Bewohnern zu beschlagnahmen und Wohnungslosen zur Verfügung zu stellen. Die öffentliche Hand führte Zweckentfremdungsverbote und Sonderabgaben für Vermieter ein, mit denen die staatliche Bautätigkeit finanziert werden sollte. Zeitweise wurden Mieten eingefroren. Zwischen 1925 und 1937 entstanden 10.000 neue Wohnungen. Die Stadt stellte durch Eingemeindungen viele Grundstücke für gemeinnützigen Wohnungsbau und Genossenschaften zur Verfügung. Verstärkt setzte man auf den Bau von Kleinwohnungen (inklusive Küche drei Zimmer) – eine Gattung, die aufgrund der gesellschaftlichen Veränderungen immer wichtiger wurde.

Genossenschaften mussten da bauen, wo sie Grund hatten

Nicht nur die Frage, wie viele neue Wohnungen gebaut werden sollten, sondern auch die Frage des Wo beschäftigte Stadtplaner in der Vergangenheit genauso, wie es heute der Fall ist. "Oft wurden Wohnviertel an ungünstigen, weil peripheren oder verkehrsmäßig nicht erschlossenen Stellen hochgezogen", so Nagler. Hintergrund war, dass Genossenschaften da bauen mussten, wo sie Grund hatten. Die Stadt entwickelte Pläne, um das Wachstum zu steuern. Pfersee wuchs in dieser Zeit, auch Lechhausen, das Hochfeld und die Wertachvorstadt legten zu. Ab 1926 gab es einen Besiedlungsplan, um die von den Stadtmauern befreite Innenstadt, die vor den Toren der Stadt entstandenen Industrieviertel und die eingemeindeten Dörfer gemeinsam zu entwickeln. Erweiterungsflächen blieben, weil die Fabriken sich schon breitgemacht hatten, zwangsläufig nur im Süden und Westen der Innenstadt.

Die Fassade der Engel-Apotheke bildet den linken Bildrand der Postkarte aus den 1920er-Jahren. Der Lichtstreifen kommt aus der Karlstraße. Den Leonhardsberg gibt es erst seit 1954. Bild: Sammlung Häußler

Schon damals legten die Stadt den Grundstein für eine soziale Trennung von Vierteln, die teils bis heute noch Bestand hat. Der Zuzug von Arbeitern zur Zeit der Industrialisierung hatte den Bau von Arbeitervierteln in der Nähe der Fabriken wie der Wertachvorstadt zur Folge, während das parallel entstehende Bismarckviertel eine Adresse fürs Bürgertum wurde. Die Stadt, stellt Wolf fest, habe die während der Industrialisierung entstandene soziale Segregation fortgeschrieben, indem sie keine Durchmischung forcierte. Augsburg habe damals typische Unterschicht- und Oberschichtviertel gehabt.

Einen Einschnitt in der Stadtentwicklung stellte der Zweite Weltkrieg dar. In der Nachkriegszeit wurde die Wohnungsthematik abermals drückend. In den 1950er Jahren wurde im Herrenbach und im Hochfeld gebaut. Bis zum Jahr 1955 entstanden 16.000 Wohnungen, bis 1960 gab es 28.200 neue Wohnungen. Der Wohnungsbestand, so Nagler, lag bei 66.500 – 12.000 Wohnungen mehr als bei Kriegsbeginn. Dennoch gab es auch 1960 noch 15.700 Familien auf Wohnungssuche.

Alle Artikel unserer Themenwoche "Wohnen in Augsburg" finden Sie hier.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen