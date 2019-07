vor 18 Min.

Ansturm auf Leih-Scooter in Augsburg löst Engpass aus

Das Interesse an den E-Rollern ist in Augsburg groß.

Seit Freitag kann man E-Roller leihen. Sie sind so beliebt, dass der Anbieter mit dem Laden nicht hinterher kam

Von Jörg Heinzle

Erst am Freitag startete der E-Scooter-Verleiher Voi sein Angebot in Augsburg – und schon am Montag waren die Roller wieder verschwunden. Die Handy-App des Anbieters zeigte erst nur noch wenige verfügbare Elektro-Tretroller an, dann gar keine mehr. Hat das Unternehmen etwa einen schnellen Rückzieher gemacht? Ein Sprecher der Firma klärt auf. Demnach sind die Roller von den Augsburgern so gut angenommen worden, dass Voi vorübergehend mit dem Laden der Fahrzeuge nicht hinterher kam. Die 50 E-Scooter seien so schnell leergefahren worden, dass sich das Aufladen in den Montag hineingezogen habe.

Inzwischen seien die Roller aber wieder verfügbar. Man habe sich auf die Situation eingestellt und könne ähnliche Engpässe für die Zukunft ausschließen. Auch die App des Verleihers zeigt jetzt wieder zahlreiche verfügbare Roller in der Innenstadt an. Voi ist der erste Anbieter in Augsburg. Auch die Stadtwerke überlegen, einen Verleih von E-Scootern anzubieten. Konkrete Pläne gibt es aber noch nicht.

In Augsburg konzentriert sich der Anbieter Voi bisher auf die Innenstadt. Das heißt, nur in einem vorgegebenen Bereich, der in der App angezeigt wird, kann man eine Fahrt beginnen und beenden. Die Roller werden nach Angaben des Unternehmens nachts eingesammelt, geladen und wieder an verschiedenen Standorten in der Innenstadt verteilt. Die maximale Geschwindigkeit der Roller beträgt 20 Stundenkilometer. Am Wochenende konnte man die Scooter testweise eine halbe Stunde lang kostenlos nutzen. Polizei und Stadtverwaltung bestätigen auf Anfrage, dass sie mit der Pause nichts zu tun hatten. Es habe keine Verbote oder Auflagen gegeben, heißt es bei beiden Behörden.

