vor 35 Min.

Auf die Plätze, fertig, los - Augsburg braucht mehr Aufenthaltsqualität

Die Stadt Augsburg hat viel Geld in die attraktive Gestaltung von öffentlichen Flächen investiert. Dies reicht aber nicht. Andere Städte zeigen, was zu tun ist.

Von Michael Hörmann

Der Kollege war an den Osterfeiertagen in Osnabrück. Die Stadt in Niedersachsen mit ihren 170000 Einwohnern sei nun sicherlich nicht der Nabel der Welt, berichtete der Familienvater nach der Rückkehr. Schwer beeindruckt habe ihn allerdings ein Aspekt: Osnabrück ist nach seiner Einschätzung eine extrem familienfreundliche Einkaufsstadt. Der Kollege macht dies an einer Vielzahl von Spielplätzen fest, die sich über die gesamte Innenstadt verteilen. Für Eltern sei dies ein wichtiger Punkt, um sich in einer Stadt länger aufzuhalten – und zwar gerne.

Was in Osnabrück passiert, geschieht in anderen deutschen Städten ebenfalls. Sie versuchen, abseits des Handels Wohlfühloasen zu schaffen. Die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt gewinnt immer mehr an Bedeutung. Plätze, die zum Verweilen einladen, sind ein wichtiger Punkt im Stadtmarketing. Es gibt genügend Beispiele, in welch unterschiedlicher Form die Städte agieren. In Ochsenfurt gibt es eine sogenannte Picknickwiese, die im Zusammenspiel mit lokalen Händlern konzipiert ist. Die Geschäftsleute bieten Lunchpakete für ihre Kunden an. München setzt auf einen Stadtstrand. Die westfälische Stadt Münster hat in der Innenstadt einen richtig großen Spielplatz eingerichtet. Zu einer funktionierenden Aufenthaltsqualität gehört Grün. Pflanzen jedweder Art kommen bei Passanten stets gut an. In Ludwigsburg (Baden-Württemberg) gibt es ein mobiles grünes Zimmer. Es handelt sich um eine mit 7000 Pflanzen und 30 Pflanzenarten grüne Insel mit einem Platanendach, die schattige Sitzplätze verspricht.

Osnabrück und München liefern Anregungen

Osnabrück, Ochsenfurt, München, Münster und Ludwigsburg – die Reihe ließe sich problemlos fortsetzen. Die Beispiele liefern Anregungen, die auch für die Einkaufsstadt Augsburg denkbar sind.

Augsburg hat mit der Vielzahl an Plätzen in der Innenstadt ideale Voraussetzungen, um den Besuch der Innenstadt für viele Menschen noch attraktiver zu machen. Die ersten Schritte sind getan. Im Vergleich zu früheren Jahren ist doch einiges auf den Weg gebracht worden. Das Konzept ist jedoch ausbaufähig. Die Fachleute aus der Abteilung Stadtmarketing arbeiten daran.

Fortschritte lassen sich an drei Plätzen sehr gut festmachen. Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als der Königsplatz alles andere als einladend wirkte? Oder an den holprigen Elias-Holl-Platz, der zur Stolperfalle verkam? Ebenfalls alles andere als schön war der schwer zugängliche Theodor-Heuss-Platz, der teils verwildert war?

Heute präsentieren sich diese drei Plätze ganz anders. Wobei für den Elias-Holl-Platz für diesen Sommer eine Einschränkung zu machen ist: Wegen der Baustellen in der Altstadt ist der Platz hinterm Rathaus zum Interimsparkplatz geworden. Für die Anwohner ist dies eine gute Lösung, für den Rest ist es ein trostloser Anblick.

Der Königsplatz in Augsburg hat ein Problem

Dank der Umbauten, in die die Stadt Millionen investiert hat, besitzen die drei Plätze eine hohe Aufenthaltsqualität. Auch städtebaulich setzt der nunmehr weitaus offener gestaltete Königsplatz einen Akzent. Es gibt allerdings unschöne Begleiterscheinungen. Das Areal ist als Treffpunkt der Süchtigenszene bekannt. Einsätze von Polizei und Rettungskräften sind an der Tagesordnung. Daher wird der Königsplatz von einem Teil der Bürger gemieden. Man läuft lieber schnell daran vorbei.

Die Situation ist auf Dauer nicht zu akzeptieren. Daher handelt die Stadt in diesem Jahr mit einem überarbeiteten Konzept. Der Königsplatz wird stärker bespielt. Neben Yoga-Kursen und Tanzeinlagen gibt es kleinere Konzerte. Dazu wird eigens eine Bühne aufgebaut. Kö-Sommer nennt sich die Veranstaltung.

Neu ist zudem, dass der Bereich rund um das Fuggerdenkmal am Fuggerplatz mit Palmen und Sitzmöbeln aufgehübscht wird. Des weiteren haben die Augsburger Stadtmarketing-Fachleute noch eine andere Aktion im Blick. Man möchte an mehreren Orten in der Innenstadt kleine Zonen für Spielplätze schaffen. Osnabrück lässt grüßen. Den Kollegen wird diese Nachricht sicherlich freuen – und besonders seine Kinder.

Themen Folgen