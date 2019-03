vor 19 Min.

Auf vielen Straßen in Augsburg wird es enger

Wenn Müllabfuhr oder Feuerwehr in enge Straßen wie die Glückstraße in Oberhausen einbiegen müssen, ist das oft Zentimeterarbeit. Auch in vielen anderen Vierteln in der Stadt wird es zunehmend enger.

Zahlreiche Wege in der Stadt sind zugeparkt – ein Problem für Müllabfuhr und Feuerwehr. Die Fahrer müssen teils viel Können beweisen, um an ihr Ziel zu kommen. Der schlimmste Fall ist aber noch nicht eingetreten.

Von Jan Kandzora

In der „Lindenstraße“ ist Schluss. Der Fahrer des großen orangefarbenen Müllwagens ist auf Tour im Wertachviertel, zwei Mitarbeiter der städtischen Müllabfuhr springen alle paar Sekunden von ihren Trittbrettern, schnappen sich braune Tonnen und leeren sie aus. Aber in die Lindenstraße ist zu wenig Platz für das große Fahrzeug, zumindest von einer Richtung aus. Auf beiden Seiten parken Autos, bis ganz ans Ende der Straße. Ein Kleinwagen könnte hier noch abbiegen, ein 2,50 Meter breiter Lkw nicht.

Kemal Özcelik ist ein routinierter Fahrer, der auf engstem Raum wenden kann, einfach einmal um den Block fährt und in die Straße von der anderen Seite einbiegt, was gerade so klappt. Aber angenehm ist die Situation für die Müllabfuhr im ganzen Wertachviertel nicht: enge Straßen, kaum Platz zum Rangieren, viele Autos, die nicht immer dort abgestellt werden, wo es noch erlaubt wäre.

Oliver Kral vom „Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb“ AWS sagt, das Gebiet sei eines der schwierigsten für seine Leute. Es ist aber nicht das einzige seiner Art: In der Altstadt geht es ebenfalls sehr eng zu, auch ein Teilen Oberhausens, speziell links und rechts der Ulmer Straße, in Abschnitten Pfersees. Die Lage ist in den jeweiligen Gebieten überall ähnlich: schmale Straßen, die zur Zeiten gebaut wurden, als es noch nicht so viel Verkehr gab; teils verdichtete Bebauung. Dazu kommen im Augsburg immer mehr Autos. „Und die Autos“, sagt Kral, „werden immer größer“.

Vielen Autofahrern sind die Abstandsregeln nicht bewusst

Vielen Menschen seien zudem manche Abstandsregelungen nicht bewusst oder sei seien ihnen egal: Etwa, dass die gesetzliche Durchfahrtsbreite drei Meter beträgt, was gerade in schmalen Straßen oft nicht eingehalten werde. Oder dass man hinter Kreuzungen und Einmündungen einen Abstand bis zu je fünf Metern einhalten muss, will man in der Straße parken.

Manchmal kommen die Mitarbeiter der städtischen Müllabfuhr einfach nicht weiter. Dann, sagt Kral, versuche man, Anwohner ausfindig zu machen, die ihre Autos wegfahren können. Teilweise wende man sich auch an die Polizei oder die Verkehrsüberwachung, um auf die Situation aufmerksam zu machen, dass zu den Abholzeiten der Müllabfuhr mehr kontrolliert werde und es langfristig an den Stellen einfacher wird, durchzukommen. Manchmal fährt die Müllabfuhr die Route zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal ab, in der Hoffnung, dass sie dann freier ist. Alles nicht optimal. Die Mitarbeiter der Müllabfuhr sind allerdings nicht die einzigen, die vergleichbare Probleme haben.

Eigentlich betrifft es jeden, der ein größeres Fahrzeug durch die schmalen Straßen steuern muss, etwa die Feuerwehr. Auch deren große Löschfahrzeuge sind 2,50 Meter breit. Sprecher Andreas Kohnle nennt ähnliche Problemviertel wie Oliver Kral vom AWS; eigentlich aber, sagt Kohnle, sei es in vielen Wohngebieten in der Stadt schwierig. Auch sein Eindruck ist, dass es in Augsburg auf den Straßen „merklich enger“ wird.

Im schlimmsten Fall würde man auf parkende Autos keine Rücksicht nehmen

Vor gut einem Monat hatte die Feuerwehr einen Einsatz in Oberhausen, in der Schützenstraße, der Dachstuhl einer leerstehenden Hauses brannte. Die Feuerwehr hatte viel Mühe, überhaupt zum Brand zu kommen; die Straße, sagt Kohnle, sei beidseitig zugeparkt gewesen, die gesetzliche Durchfahrtsbreite deutlich unterschritten worden. Nur mit Verzögerungen kamen die Einsatzkräfte zum Brandort und konnte das Feuer löschen, verletzt wurde aber niemand. Fahrzeuge wie die Drehleiter müssten bei einem Brand möglichst direkt vor dem betroffenen Gebäude aufgestellt werden, heißt es von der Feuerwehr. Wenn das nicht möglich sei, würden im schlimmsten Falls Menschenleben gefährdet. Einen solchen Fall, sagt Kohnle, habe es aber seines Wissens in Augsburg noch nie gegeben. Ohnehin würde man in so einer Situation wohl wenig Rücksicht nehmen auf parkende Autos.

So wie vor Jahren, als es in der Radaustraße in Göggingen gebrannt hatte. Als die Feuerwehr vor Ort war, breitete sich der Rauch bereits im Treppenhaus des Hochhauses aus, 45 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Der Weg zum Einsatzort war schwierig: Die Straße war eng zugeparkt. Ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Göggingen beschädigte einen am Straßenrand geparkten Opel. Eine Ausnahmesituation, klar. Aber angesichts der Zahlen eben auch kein unrealistisches Szenario für die Zukunft. Waren es 2008 noch 112000 zugelassene Autos in der Stadt, sind es mittlerweile über 130000, Tendenz eher steigend. Feuerwehrmann Kohnle sagt, er habe sogar Verständnis dafür, wenn Anwohner nah an ihrer Wohnung parken wollten und glaubten, es werde schon nichts passieren. Aber teilweise hätten schon normale Rettungswagen Probleme mit dem Durchkommen, vom Löschzug der Feuerwehr ganz zu schweigen.

